Convocati Fiorentina: out Gudmundsson, non recupera per la sfida con il Como, ancora fuori Rugani

Gudmundsson è ancora alle prese con l’infortunio alla caviglia, mentre Rugani sta smaltendo l’infortunio con cui è arrivato a Firenze, di seguito la lista dei convocati viola per la partita fuori casa contro il Como:

1) BALBO VIEIRA Luis Francisco

2) BRESCIANINI Marco

3) CHRISTENSEN Oliver (P)

4) COMUZZO Pietro

5) CORDEIRO DOS SANTOS Domilson

6) DE GEA QUINTANA David (P)

7) FABBIAN Giovanni

8) FAGIOLI Nicolò

9) FAZZINI Jacopo

10) FORTINI Niccolò

11) GOSENS Robin Everardus

12) HARRISON Jack

13) KEAN Moise Bioty

14) KOUADIO Eddy Nda Konan

15) LEZZERINI Luca (P)

16) MANDRAGORA Rolando

17) NDOUR Cher

18) PARISI Fabiano

19) PICCOLI Roberto

20) PONGRAČIĆ Marin

21) RANIERI Luca

22) SOLOMON Manor

