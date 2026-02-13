Convocati Fiorentina: out Gudmundsson, non recupera per la sfida con il Como, ancora fuori Rugani

Gudmundsson è ancora alle prese con l’infortunio alla caviglia, mentre Rugani sta smaltendo l’infortunio con cui è arrivato a Firenze, di seguito la lista dei convocati viola per la partita fuori casa contro il Como:
1) BALBO VIEIRA Luis Francisco
2) BRESCIANINI Marco
3) CHRISTENSEN Oliver (P)
4) COMUZZO Pietro
5) CORDEIRO DOS SANTOS Domilson
6) DE GEA QUINTANA David (P)
7) FABBIAN Giovanni
8) FAGIOLI Nicolò
9) FAZZINI Jacopo
10) FORTINI Niccolò
11) GOSENS Robin Everardus
12) HARRISON Jack
13) KEAN Moise Bioty
14) KOUADIO Eddy Nda Konan
15) LEZZERINI Luca (P)
16) MANDRAGORA Rolando
17) NDOUR Cher
18) PARISI Fabiano
19) PICCOLI Roberto
20) PONGRAČIĆ Marin
21) RANIERI Luca
22) SOLOMON Manor