Ag. Rugani: "Rientra in gruppo questa settimana, con la Fiorentina è iniziato tutto i primi di gennaio"

Davide Torchia, agente di Daniele Rugani, ha parlato a Tuttomercatoweb del trasferimento del suo assistito alla Fiorentina e delle sue condizioni fisiche, queste le sue parole:"Quello che posso dire è...

Davide Torchia, agente di Daniele Rugani, ha parlato a Tuttomercatoweb del trasferimento del suo assistito alla Fiorentina e delle sue condizioni fisiche, queste le sue parole:

"Quello che posso dire è che non è stata assolutamente una trattativa last minute, è partita i primi di gennaio, almeno un paio di settimane prima che si concludesse. Ci hanno chiamato dalla Fiorentina per sapere come stesse il ragazzo e quali fossero le condizioni, poi siamo andati avanti per trovare la formula giusta del trasferimento. La Fiorentina è un club di grande tradizione, molto all'avanguardia, che vuole rimettersi in sesto".

Come sta fisicamente?

"Daniele era già sulla via del recupero, non completamente recuperato, ma tutti lo sapevamo fin dall'inizio. Non è arrivato totalmente recuperato, ma solo perché per certe tematiche muscolari bisogna stare attenti: meglio evitare di farlo giocare una partita in più e perderlo per due mesi. Ha lavorato molto in questi giorni, si è allenato anche domenica e sarà col gruppo penso da questa settimana".