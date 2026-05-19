Rugani all'addio. Nazione: "Niente riscatto, salvo ribaltoni, tornerà alla Juventus"

Il centrale non è riuscito a trovare continuità a firenze

Daniele Rugani e la Fiorentina, un matrimonio destinato a interrompersi dopo soli sei mesi. Il difensore arrivato in viola a gennaio dalla Juventus in prestito non raggiungerà infatti le condizioni previste per il riscatto automatico inserito nell'accordo tra i due club e, salvo ribaltoni, a fine campionato farà ritorno a Torino.

Il centrale, utilizzato a corrente alternata, non è riuscito a trovare continuità a Firenze: l'accordo prevedeva 5 presenze da almeno 45' in Serie A per il riscatto a 2 milioni, ma al momento è fermo a 3 gare. Potrà arrivare, anche in caso di utilizzo contro l'Atalanta, al massimo a 4. Non basteranno per il riscatto. Lo riporta La Nazione.