Nazione: “Lista Uefa, nuovi acquisti? Vanoli inserirà Solomon, Brescianini e probabilmente Rugani”

La palla adesso passa a Vanoli, che entro giovedì a mezzanotte dovrà fare le scelte per quanto riguarda la lista da consegnare all’Uefa per la seconda parte della Conference League. La Fiorentina, come tutte le altre partecipanti, può fare al massimo tre cambi. I nuovi acquisti sono cinque (Solomon, Brescianini, Harrison, Fabbian e Rugani), sicuramente due di questi resteranno fuori.

C’è poi la questione portiere, che con ogni probabilità si risolverà con il non inserimento di Christensen e la promozione a terzo (dietro De Gea e Lezzerini) di Leonardelli, già presente in lista B. Tornando ai giocatori di movimento, l’impressione è che Vanoli ne scelga uno per reparto. Solomon e Brescianini paiono sicuri, il terzo slot potrebbe essere di Rugani, anche per non rischiare di rimanere corti in difesa. In questo caso resterebbero fuori Harrison e Fabbian, oltre a Lamptey che era stato tagliato per far spazio a Kouame. Lo scrive La Nazione.