Nazione dura: “Esordio da dimenticare per Rugani. Ma la Fiorentina non si può permettere di aspettarlo”

Rugani è affondato con tutta la squadra

Esordio da dimenticare in maglia viola per Daniele Rugani. L’incubo Davis (seppur reduce da un lungo infortunio) lo avrà per diverso tempo. Vanoli ha scelto di lanciarlo dal 1′ nella notte peggiore. La sua esperienza non è bastata a sopperire una condizione fisica un po’ così, soprattutto al cospetto di un avversario che fa della fisicità la propria arma migliore. Serataccia per l’ex difensore della Juventus, protagonista suo malgrado su tutte le reti friulane. In principio si è perso Kabasele (scivolando) sul corner del vantaggio. 

Poi ha commesso il fallo da rigore che ha chiuso la partita. E infine si è fatto ridicolizzare da Buksa per il gol finale. Vanoli si è quasi ‘scusato’ con lui al termine della partita per non averlo sostituito dopo l’ora di gioco. La partita non lo ha permesso, Rugani è affondato con tutta la squadra. Ha l’esperienza per riemergere, ma in questo momento a mancargli sembra essere soprattutto la brillantezza fisica. E’ vero, ha bisogno di giocare per trovarla. Ma oggi la Fiorentina si può permettere di aspettarlo? Lo scrive La Nazione. 

