Bucchioni: “Rugani voleva la Lazio ma Romagnoli è restato, la Fiorentina solo un ripiego”

Il giornalista Enzo Bucchioni, nel suo editoriale pubblicato su tuttomercatoweb.com, ha analizzato il mercato invernale della Fiorentina soffermandosi in particolare sull’arrivo a Firenze di Daniele Rugani e sulle difficoltà incontrate dal club viola nel rinforzare la difesa.

Nel suo commento, Bucchioni ha ricostruito il contesto che ha portato all’operazione Rugani, evidenziando la situazione critica vissuta dalla squadra:

“La Fiorentina in piena e disperata lotta salvezza cercava un difensore dal primo giorno di mercato per rafforzare un reparto dal rendimento insufficiente, siamo arrivati all’ultimo dopo un casting infinito. Senza trovare altre soluzioni, Paratici si rivolto alla sua ex società per prendere il toscano Daniele Rugani, 31 anni, in prestito fino a giugno per cinquecentomila euro“.

Il giornalista ha poi svelato alcuni dettagli legati alle scelte del giocatore e ad altre trattative parallele:

“II giocatore prima ha rifiutato aspettando la Lazio, quando è rimasto Romagnoli, pur di giocare e rilanciarsi ha detto sì ai Viola. Gosens invece ha rifiutato il trasferimento al Nottingham Forest”