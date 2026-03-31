Nazione: “Fiorentina, nodo difesa: Pongračić in dubbio per Verona, idea Rugani”

Domani i cinque giocatori della Fiorentina impegnati con le rispettive nazionali faranno rientro al Viola Park. È previsto per loro un allenamento di scarico, mentre da giovedì torneranno completamente a disposizione di Paolo Vanoli. Con ogni probabilità ci saranno due sedute con la rosa al completo prima della partenza di venerdì per il ritiro di Verona. Sabato mattina, infine, è in programma un breve risveglio muscolare.

Se i rientri degli azzurri non destano preoccupazioni in casa viola, lo stesso non si può dire per Pongračić. La sua Croazia giocherà infatti un’amichevole contro il Brasile in Florida nella notte italiana tra martedì e mercoledì. Il difensore arriverà a Firenze giovedì, ma dovrebbe unirsi al gruppo solo per la rifinitura di venerdì.

Di conseguenza, Vanoli dovrà probabilmente attendere il prepartita per scegliere il partner di Luca Ranieri in difesa. In corsa c’è Pietro Comuzzo, che può contare su quasi un giorno di vantaggio rispetto al croato, ma attenzione anche a Daniele Rugani, che si è allenato costantemente al Viola Park e potrebbe avanzare la propria candidatura. Secondo quanto riportato da La Nazione.