Gazzetta rivela: “Rugani escluso dalla Conference per concentrarsi solo sulla Serie A”

Rugani può diventare un punto di riferimento difensivo

Per il club e per Paolo Vanoli, Rugani può rappresentare un elemento chiave nella corsa alla salvezza. L'obiettivo è dare solidità, esperienza e contribuire alla crescita dei compagni, aiutando la squadra a risalire la classifica. Escluso dalla lista della Conference per concentrarsi solo sulla Serie A, può diventare un punto di riferimento difensivo, capace di adattarsi sia accanto a Comuzzo sia a Pongracic, offrendo equilibrio e benefici all'intero reparto. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.