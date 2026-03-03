Bucchioni durissimo: “Vanoli ha sbagliato tutto sia in campo che fuori, penserei all’esonero”

A Radio Bruno è intervenuto il giornalista Enzo Bucchioni per parlare di Fiorentina: “Ieri è stato un disastro perché ora rimetti in discussione tutto quello che di buono avevi fatto perché siamo tornati nei nostri limiti, una squadra senza voglia e messa male in campo da Vanoli perché ieri è stato sbagliato tutto e non c’è stata cattiveria. Ieri i giocatori pensavano di essere già salvi, si è presentato Ferrari a parlare a Dazn e il messaggio mandato è stato pessimo, infatti i giocatori hanno abbassato l’attenzione e non va bene perché c’è ancora da soffrire stando in trincea.”

Prosegue: “Il gruppo è malato e fragile e ieri hanno giocato con una sufficienza disarmante con cui non si va da nessuna parte perché ieri abbiamo rivisto la squadra di Pioli che ci stava affondando e do pure la colpa a Paratici che va a Sanremo invece di stare al Viola Park.”

Su Vanoli: “Ti mancavano Dodò e Solomon e hai cambiato modulo sapendo che non avrebbe funzionato perché il 3-5-2 è uno schieramento che non possiamo fare e ci siamo consegnati. Non abbiamo difensori che accompagnano e si sa, invece lui ha rimesso dentro gli stessi difetti, in più hai proposto Rugani che non è pronto perché non giocava da 3 mesi e Davis l’ha portato a spasso sempre, se non sopporta la pressione è bene che si cambi.”

Sulla Fiorentina: “Questo gruppo prende sottogamba le situazioni senza impegno e senza leader e ora è ancora più dura perché pure il pareggio ti poteva andare bene ieri, invece adesso sei a pari punti dovendo ancora andare a Cremona e a Lecce.”