Pedullà: “Accordo per Rugani: prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza, adesso tocca al giocatore”

Fiorentina e Juventus avrebbero trovato l’accordo per il trasferimento di Daniele Rugani.

Sarebbe il difensore toscano quindi il rinforzo dei viola per il reparto difensivo.

Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà su X, i due club avrebbero trovato l’accordo per un prestito con diritto di riscatto che si trasforma in obbligo in caso di salvezza.

Manca l’ok del giocatore che determinerà il buon esito della trattativa e che potrebbe avvicinare Rugani alla Fiorentina entro domani, giorno di chiusura del calciomercato.