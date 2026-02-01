1 Febbraio 2026 · Ultimo aggiornamento: 19:25

Pedullà: “Accordo per Rugani: prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza, adesso tocca al giocatore”

Redazione

1 Febbraio · 17:58

Accordo tra Fiorentina e Juventus per Daniele Rugani con il calciatore che dovrà accettare la destinazione per perfezionare il trasferimento

Fiorentina e Juventus avrebbero trovato l’accordo per il trasferimento di Daniele Rugani.
Sarebbe il difensore toscano quindi il rinforzo dei viola per il reparto difensivo.
Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà su X, i due club avrebbero trovato l’accordo per un prestito con diritto di riscatto che si trasforma in obbligo in caso di salvezza.
Manca l’ok del giocatore che determinerà il buon esito della trattativa e che potrebbe avvicinare Rugani alla Fiorentina entro domani, giorno di chiusura del calciomercato.

