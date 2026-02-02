2 Febbraio 2026 · Ultimo aggiornamento: 23:22

“Paratici è un valore aggiunto, fatto un mercato funzionale. Rugani è un grande colpo”

"Paratici è un valore aggiunto, fatto un mercato funzionale. Rugani è un grande colpo"

2 Febbraio

Secondo Fabrizio Ferrari gli arrivi di Rugani e Paratici portano esperienza e solidità alla difesa ed una guida sicura in società

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Fabrizio Ferrari, operatore di mercato, ha analizzato le recenti operazioni della Fiorentina, soffermandosi in particolare sui nuovi innesti a centrocampo e sugli arrivi provenienti dalla Juventus.

Ferrari ha espresso parole di grande apprezzamento per i rinforzi in mezzo al campo:
Fabbian è un giocatore molto interessante: è giovane, italiano, con un’identità precisa. Bel colpo della Fiorentina. Brescianini? Fino allo scorso anno era tra i migliori giovani in Italia, è stato giusto prenderlo. Ha un potenziale importante e la Fiorentina, uno così, non ce l’aveva”.

Giudizio positivo anche sugli innesti provenienti dall’area bianconera, a partire dall’esperienza in difesa:
Rugani è un grande colpo, un giocatore con esperienza, ha fatto veramente bene la Fiorentina a prenderlo. Credo sia passata la tempesta, i colpi in entrata sono funzionali per tenere la rotta e migliorare. Paratici? Un valore aggiunto, un ds di grande livello: sono convinto che, quando prenderà in mano le redini della Fiorentina, saprà cosa fare”.

