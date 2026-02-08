8 Febbraio 2026 · Ultimo aggiornamento: 10:28

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Nazione: “Questa sarà la settimana di Rugani, sarà chiamato ad alzare il livello della difesa. Como nel mirino”

Rassegna Stampa

Nazione: “Questa sarà la settimana di Rugani, sarà chiamato ad alzare il livello della difesa. Como nel mirino”

Redazione

8 Febbraio · 09:56

Aggiornamento: 8 Febbraio 2026 · 09:56

TAG:

FiorentinaRugani

Condividi:

di

Vanoli spera che possa gradualmente tornare in gruppo

Quella che avrà inizio oggi, con la seduta di scarico prevista nel pomeriggio al Viola Park, sarà la settimana di Daniele Rugani. L’ultimo acquisto della Fiorentina, l’uomo che – nei piani della società – sarà chiamato ad alzare il livello di una difesa rivoluzionata ma ancora fin troppo perforata, non ha mai avuto modo di lavorare in gruppo dopo il suo trasferimento a Firenze e dunque la speranza di Paolo Vanoli e del suo staff è che il classe ’94, a partire da oggi, possa gradualmente riprendere ad allenarsi assieme alla squadra.

Nel mirino c’è già la delicata partita contro il Como di sabato prossimo, dove tanto il tecnico quanto il giocatore sperano di poter dare il via ad una nuova pagina viola foriera di soddisfazioni. L’allerta, in casa gigliata, in ogni caso resta alta sul centrale: la lesione di secondo grado al gemello mediale della gamba destra (rimediata a metà dicembre durante il match contro la Roma) è stato un problema non di poco conto e per di più, oltre ad essere di per sé un infortunio molto fastidioso in cui è facile ricadere, ha riguardato un giocatore che non aveva avuto alcuna continuità sul campo (prima del ko pre-natalizio, Rugani aveva collezionato 220′ nei precedenti quattro mesi di campionato e 101′ in Champions League). Dunque solo nel corso della settimana lavorativa a Bagno a Ripoli sarà più chiaro quante effettive chances avrà a disposizione per guadagnarsi intanto la prima convocazione in viola, dopo la tribuna di ieri sera nel match con il Torino. Lo scrive La Nazione.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2026 | Designed and developed by Kobold Studio