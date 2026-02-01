1 Febbraio 2026 · Ultimo aggiornamento: 14:17

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Pedullà: “Nuovo tentativo di Paratici per portare Rugani alla Fiorentina, ma lui vuole solo la Lazio”

News

Pedullà: “Nuovo tentativo di Paratici per portare Rugani alla Fiorentina, ma lui vuole solo la Lazio”

Redazione

1 Febbraio · 11:55

Aggiornamento: 1 Febbraio 2026 · 11:55

TAG:

ACF FiorentinapedullàRugani

Condividi:

di

Il noto giornalista ed esperto di calciomercato Alfredo Pedullà ha dato degli aggiornamenti di mercato sulla Fiorentina sul proprio profilo X. Infatti Pedullà con un tweet ha rivelato che nella notte Paratici ha fatto un nuovo tentativo con la Juventus per portare Daniele Rugani a Firenze. Ma tra le tante offerte ricevute Rugani è disposto a lasciare la Juventus solo per la Lazio. Un’affare che dunque sembra destinato a sfumare

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2026 | Designed and developed by Kobold Studio