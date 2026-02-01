Pedullà: “Nuovo tentativo di Paratici per portare Rugani alla Fiorentina, ma lui vuole solo la Lazio”

Il noto giornalista ed esperto di calciomercato Alfredo Pedullà ha dato degli aggiornamenti di mercato sulla Fiorentina sul proprio profilo X. Infatti Pedullà con un tweet ha rivelato che nella notte Paratici ha fatto un nuovo tentativo con la Juventus per portare Daniele Rugani a Firenze. Ma tra le tante offerte ricevute Rugani è disposto a lasciare la Juventus solo per la Lazio. Un’affare che dunque sembra destinato a sfumare

