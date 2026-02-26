Corriere dello Sport: “Rugani punta al debutto contro l’Udinese. Ieri partitella con la Primavera”

Il mercoledì di Daniele Rugani è stato diverso da quello del resto della squadra: dopo aver svolto principalmente doppie sedute nel suo primo periodo a Firenze, l’ultimo arrivato in casa Fiorentina ha preso parte ai recenti allenamenti di squadra ma ieri, complice anche la sua assenza dalla lista Uefa, ha lavorato a parte. Un allenamento congiunto con la Primavera, con tanto di partitella svolta con la squadra di Daniele Galloppa. L’obiettivo è tirare a lucido il numero tre, reduce da un problema al polpaccio, per la gara di lunedì prossimo con l’Udinese.

«Abbiamo organizzato una sorta di amichevole per fargli mettere minuti nelle gambe, uno come lui sarà importante anche per la crescita di Pietro Comuzzo, gli darà una grossa mano per crescere» ha detto di Rugani Paolo Vanoli. Una sgambata di un’oretta fatta per testare la tenuta fisica di un calciatore che punta a debuttare in maglia viola lunedì. Lo scrive il Corriere dello Sport.