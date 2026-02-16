16 Febbraio 2026 · Ultimo aggiornamento: 10:00

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Corriere dello Sport: “Gud ha risolto il problema alla caviglia. Sia lui che Rugani puntano al Pisa”

Rassegna Stampa

Corriere dello Sport: "Gud ha risolto il problema alla caviglia. Sia lui che Rugani puntano al Pisa"

16 Febbraio · 09:32

L'obiettivo è arrivare senza rischi alla sfida con il Pisa

Trascorsa la domenica di riposo con morale e fiducia in netta ascesa dopo la vittoria di Como, la Fiorentina torna in campo stamani al Viola Park per cominciare a preparare la partita di giovedì sera a Bialystok (meteo previsto: nuvoloso con -9 di minima e -2 di massima), andata degli spareggi di Conference League con vista sugli ottavi. Sarà un primo allenamento utile a testare la condizione generale del gruppo e nello specifico di Gudmundsson che non ha partecipato alla trasferta in riva al lago: la distorsione alla caviglia sinistra rimediata contro il Toro otto giorni fa è stata risolta, ma l’islandese salterà l’impegno in Polonia per arrivare senza rischi alla convocazione contro il Pisa. Punto d’arrivo anche per Rugani, che a sua volta continuerà il programma di recupero atletico a Firenze non essendo stato inserito in lista Uefa. Lo riporta il Corriere dello Sport.

