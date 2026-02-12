Corriere dello Sport: “Gudmundsson stringe i denti. Senza lesioni, tempi di recupero accelerati”

È corsa contro il tempo per Albert Gudmundsson, il cui recupero sta procedendo bene. Il giocatore stringe i denti, e non è da escludere che possa essere tra i convocati della gara di sabato. Ricordiamo che aveva subìto un trauma distorsivo alla caviglia sinistra. Senza però lesioni, il che ha accelerato i tempi di recupero. L’altro osservato speciale è Daniele Rugani, che sta seguendo un programma di lavoro finalizzato al rientro nella sfida contro il Pisa. Vanoli lo aspetta a braccia aperte per integrare il reparto difensivo. Lo riporta il Corriere dello Sport.