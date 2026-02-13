Gazzetta: “Rugani ha scelto la Fiorentina per il presente ma ancor più per il futuro”

Daniele Rugani Juventus ha scelto la Fiorentina per il presente ma ancor più per il futuro perché nella sua idea, in riva all’Arno, inizia una nuova esperienza che certo non deve essere di pochi mesi. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.
13 Febbraio · 09:06
Aggiornamento: 13 Febbraio 2026 · 09:06
TAG:FiorentinajuveRugani
Daniele Rugani Juventus ha scelto la Fiorentina per il presente ma ancor più per il futuro perché nella sua idea, in riva all’Arno, inizia una nuova esperienza che certo non deve essere di pochi mesi. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.