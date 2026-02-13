13 Febbraio 2026 · Ultimo aggiornamento: 09:06

Gazzetta: “Rugani ha scelto la Fiorentina per il presente ma ancor più per il futuro”

Gazzetta: "Rugani ha scelto la Fiorentina per il presente ma ancor più per il futuro"

FiorentinajuveRugani

Nella sua mente inizia un’avventura non di pochi mesi

Daniele Rugani Juventus ha scelto la Fiorentina per il presente ma ancor più per il futuro perché nella sua idea, in riva all’Arno, inizia una nuova esperienza che certo non deve essere di pochi mesi. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.

