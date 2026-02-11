Nazione: “Rugani prosegue il percorso di recupero. Debutto con la Fiorentina? Il 23 con il Pisa”

Mentre Daniele Rugani continua il suo percorso di recupero che lo porterà presto a disposizione dell’allenatore. La gara cerchiata di rosso per il suo debutto in maglia viola è quella del 23 febbraio contro il Pisa. Lo scrive La Nazione.
11 Febbraio · 08:37
Aggiornamento: 11 Febbraio 2026 · 08:37
TAG:FiorentinaPisaRugani
