Nazione: “Rugani prosegue il percorso di recupero. Debutto con la Fiorentina? Il 23 con il Pisa”

11 Febbraio · 08:37

Presto sarà a disposizione di Vanoli

Mentre Daniele Rugani continua il suo percorso di recupero che lo porterà presto a disposizione dell’allenatore. La gara cerchiata di rosso per il suo debutto in maglia viola è quella del 23 febbraio contro il Pisa. Lo scrive La Nazione.

