Rugani spera di restare. Nazione: "Se non scatta l'obbligo, Paratici potrebbe rinegoziare le cifre"
Il futuro di Rugani è ancora da decidere
A cura di Redazione Labaroviola
29 aprile 2026 10:14
Il futuro di Daniele Rugani è ancora da decidere. Il difensore diventerebbe della Fiorentina in caso di salvezza viola e nel caso in cui facesse altre 2 presenze da 45’ su 4 partite ancora disponibili. Così scatterebbe l’obbligo di riscatto dalla Juventus a 2 milioni. Situazione al limite. Lui spera nella permanenza, nel caso in cui non dovesse scattare l’obbligo Paratici potrebbe anche ridiscuterne i termini. Lo riporta La Nazione.