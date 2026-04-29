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Rugani spera di restare. Nazione: "Se non scatta l'obbligo, Paratici potrebbe rinegoziare le cifre"

Il futuro di Rugani è ancora da decidere

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
29 aprile 2026 10:14
Rugani spera di restare. Nazione: "Se non scatta l'obbligo, Paratici potrebbe rinegoziare le cifre" - Firenze, Stadio Franchi, 08.03.2026, Fiorentina-Parma, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Franchi, 08.03.2026, Fiorentina-Parma, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Il futuro di Daniele Rugani è ancora da decidere. Il difensore diventerebbe della Fiorentina in caso di salvezza viola e nel caso in cui facesse altre 2 presenze da 45’ su 4 partite ancora disponibili. Così scatterebbe l’obbligo di riscatto dalla Juventus a 2 milioni. Situazione al limite. Lui spera nella permanenza, nel caso in cui non dovesse scattare l’obbligo Paratici potrebbe anche ridiscuterne i termini. Lo riporta La Nazione.

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