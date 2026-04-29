Rugani spera di restare. Nazione: "Se non scatta l'obbligo, Paratici potrebbe rinegoziare le cifre"

Il futuro di Rugani è ancora da decidere

Il futuro di Daniele Rugani è ancora da decidere. Il difensore diventerebbe della Fiorentina in caso di salvezza viola e nel caso in cui facesse altre 2 presenze da 45’ su 4 partite ancora disponibili. Così scatterebbe l’obbligo di riscatto dalla Juventus a 2 milioni. Situazione al limite. Lui spera nella permanenza, nel caso in cui non dovesse scattare l’obbligo Paratici potrebbe anche ridiscuterne i termini. Lo riporta La Nazione.