Rugani, che bocciatura! Nazione: “Disastroso ad Udine. Per giudicarlo bisogna aspettare la prossima stagione”

Rugani fino ad oggi da 4 in pagella per La Nazione: “Pagella difficile, per il poco che si è visto (la notte disastrosa di Udine e gli spiccioli di Cremona) e per ciò che è mancato. Arrivato in condizioni precarie, si è rimesso in sesto lungo il percorso, ma non ha mai dato la sensazione di potersi imporre. La sua esperienza fa comodo in allenamento ai più giovani. E questo è un dato di fatto. Per giudicarlo in campo pero l’impressione è che si debba aspettare la prossima stagione. In caso di salvezza sarà obbligatoriamente riscattato”.