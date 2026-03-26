26 Marzo 2026 · Ultimo aggiornamento: 10:37

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Rugani, che bocciatura! Nazione: “Disastroso ad Udine. Per giudicarlo bisogna aspettare la prossima stagione”

Firenze, Stadio Franchi, 08.03.2026, Fiorentina-Parma, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Rassegna Stampa

Rugani, che bocciatura! Nazione: “Disastroso ad Udine. Per giudicarlo bisogna aspettare la prossima stagione”

Redazione

26 Marzo · 10:07

Aggiornamento: 26 Marzo 2026 · 10:07

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Non ha mai dato la sensazione di potersi imporre

Rugani fino ad oggi da 4 in pagella per La Nazione: “Pagella difficile, per il poco che si è visto (la notte disastrosa di Udine e gli spiccioli di Cremona) e per ciò che è mancato. Arrivato in condizioni precarie, si è rimesso in sesto lungo il percorso, ma non ha mai dato la sensazione di potersi imporre. La sua esperienza fa comodo in allenamento ai più giovani. E questo è un dato di fatto. Per giudicarlo in campo pero l’impressione è che si debba aspettare la prossima stagione. In caso di salvezza sarà obbligatoriamente riscattato”.

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