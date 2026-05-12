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Gazzetta su Rugani: “La Fiorentina valuterà la possibilità di trattenerlo anche se non scatta il riscatto”

Incerto il futuro del difensore

A cura di Lisa Grelloni
12 maggio 2026 09:26
Gazzetta su Rugani: “La Fiorentina valuterà la possibilità di trattenerlo anche se non scatta il riscatto” - Firenze, Stadio Franchi, 08.03.2026, Fiorentina-Parma, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Franchi, 08.03.2026, Fiorentina-Parma, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Più incerta invece la situazione di Daniele Rugani: il suo obbligo di riscatto dalla Juventus dipende dal raggiungimento di un numero minimo di presenze e al momento gli mancano ancora due partite da almeno 45 minuti. Se la clausola non dovesse scattare automaticamente, la Fiorentina valuterà comunque la possibilità di trattenerlo, considerando il costo contenuto del riscatto e la sua esperienza. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

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