Corriere dello Sport: “La Fiorentina ha chiesto Rugani in prestito secco. La Juve punta all’obbligo di riscatto”

1 Febbraio · 10:21

Scontro sulla formula tra Fiorentina e Juve

La Fiorentina ci prova per Daniele Rugani. La priorità dei viola è di inserire un nuovo difensore centrale, per questo tra i nomi last minute è emerso quello del classe 1994 juventino. Paratici e Goretti lo hanno chiesto in prestito secco, mentre i bianconeri vorrebbero inserire l’obbligo di riscatto per chiudere questa operazione di mercato. Il tempo stringe e la sensazione è che l’affare possa sbloccarsi solo alle condizioni del club piemontese, che non sembra intenzionato a scendere a patti. L’interesse dei viola per Rugani c’è da tempo, ma andrà necessariamente superato lo scoglio della formula. Lo scrive il Corriere dello Sport.

