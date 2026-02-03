3 Febbraio 2026 · Ultimo aggiornamento: 14:18

Bucchioni: “Deluso dal mercato di Paratici, non ha preso nessun giocatore per la salvezza”

Mirko Carmignani

3 Febbraio · 13:19

Il noto giornalista e direttore di Italia 7 è intervenuto per parlare del mercato viola finito ieri alle 20

A Radio Bruno è intervenuto Enzo Bucchioni per parlare di Fiorentina: “La Fiorentina ha delle necessità impellenti perché adesso saresti retrocesso, invece siamo andati a prendere dei profili che non giocavano e che hanno delle problematiche, pure lo stesso Rugani è venuto perché la Lazio non ha venduto Romagnoli e lui non è pronto perché è stato sempre in panchina, invece dovevi acquistare gente pronta a buttarsi dentro senza dover aspettare. Per me il mercato è insufficiente, ancora non si sono resi conto di quello che si rischia.”

Prosegue: “Il mercato è stato fatto male e non ce lo aspettavamo perché lo ha fatto Paratici e si credeva che facesse ben altro. Credo che si stia pensando di essere già salvi e, per questo, la società non ha investito quanto doveva. La Fiorentina non ha capito che deve fare 20 punti in quindici partite per salvare la situazione, bisogna smettere di ricercare il gioco, ma dobbiamo badare al sodo con gente di mestiere e non giocatori bellini come lo stesso Fabbian.”

Sul Napoli: “Siamo andati molli con un atteggiamento sbagliato perché se stavi più chiuso, avresti dato noia al Napoli che è in crisi fisica totale. Se noi avessimo giocato coperti, li avremmo messi in difficoltà, invece siamo andati in avanti senza dare copertura e lasciando spazi enormi dove ci hanno bucato.”

