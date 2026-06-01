Tuttosport titola: "Rugani potrebbe restare alla Juventus, fa comodo per le liste europee"

Il centrale italiano potrebbe ritrovare spazio in bianconero

L'avventura di Daniele Rugani alla Fiorentina si è conclusa senza riscatto: non essendo scattate le condizioni per l'obbligo d'acquisto — legato alla salvezza viola e ad almeno cinque presenze da titolare o da 45 minuti —, il club toscano ha evitato l'esborso di 2,5 milioni di euro, sancendo il ritorno del difensore alla Juventus. Il suo rientro a Torino presenta però un delicato nodo economico, dato che il contratto fino al 2028 a 1,8 milioni netti a stagione rende difficile una nuova sistemazione, a meno che i bianconeri non decidano di contribuire al pagamento dell'ingaggio in caso di prestito. Proprio per questo motivo alla Continassa sta prendendo quota l'ipotesi di una sua permanenza in rosa: Rugani, cresciuto nel vivaio juventino, si rivelerebbe infatti preziosissimo per il rispetto dei criteri delle liste UEFA in Europa League e, nell'eventualità di una cessione di Gatti, permetterebbe alla società di non dover cercare sul mercato un altro difensore italiano. Pur non partendo come una prima scelta tecnica, il centrale garantirebbe esperienza, affidabilità per il turnover nelle gare europee meno impegnative e una perfetta conoscenza delle gerarchie dello spogliatoio, trasformando così il suo ritorno in una sorprendente conferma. Lo scrive Tuttosport