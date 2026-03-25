Rugani è un flop: fin qui solo la disastrosa presenza di Udine. In difesa è l’ultima scelta di Vanoli

Arrivati alla sosta di fine marzo è anche il momento di fare il punto sul mercato di Gennaio della Fiorentina, guidato per la prima volta da Paratici. In una situazione difficile sono arrivati diversi calciatori che stanno dando una grossa mano a Vanoli e alla squadra ad uscire dalle sabbie mobili della classifica. Giocatori come Solomon, Harrison e Brescianini che sono diventati dei titolari di questa squadra. Anche Fabbian seppur con un rendimento basso è utile per le rotazioni in Conference League.

L’unico vero flop di questo calciomercato è Daniele Rugani. L’ex difensore della Juventus è arrivato con un infortunio ed ha saltato le prime giornate. Poi però una volta guarito è stato messo in campo ad Udine dove ha giocato una partita disastrosa. Diventando il responsabile di tutti e 3 i gol subiti dalla viola. Da lì in poi solo 10 minuti contro la Cremonese sul risultato di 4-1 per i viola. Il fatto è che ormai i titolari di Vanoli sono Pongracic e un ritrovato Ranieri, mentre in Conference gioca Comuzzo al posto di uno dei due.

Adesso però con Rugani fuori dalla lista UEFA c’è il rischio concreto che possa restare per lo più in panchina per tutto il resto della stagione. Perchè almeno che la situazione della Fiorentina in Serie A non si faccia più rosea viene difficile da pensare che Vanoli possa applicare un turnover pesante in campionato. Rugani dunque rischia di terminare la stagione con un apporto praticamente nullo