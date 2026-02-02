Corriere Fiorentino: “Rugani attualmente ha un infortunio al polpaccio. Solo 8 presenze in stagione”

È su questo fronte che nella serata di ieri si è chiuso il cerchio, dopo l’apertura dei bianconeri a un riscatto di Rugani (attualmente infortunato al polpaccio e con appena 8 presenze in stagione) che diventerà obbligo a fronte della salvezza della Fiorentina e con un pagamento di circa 2 milioni. Da qui anche il sì del difensore, in un primo momento scettico sul cambiar maglia solo in prestito. Così è in uscita che le sorprese potrebbero materializzarsi in giornata. Lo riporta il Corriere Fiorentino.