Corriere Fiorentino: “Rugani attualmente ha un infortunio al polpaccio. Solo 8 presenze in stagione”

Corriere Fiorentino: “Rugani attualmente ha un infortunio al polpaccio. Solo 8 presenze in stagione”

In un primo momento Rugani scettico di cambiare maglia solo in prestito

È su questo fronte che nella serata di ieri si è chiuso il cerchio, dopo l’apertura dei bianconeri a un riscatto di Rugani (attualmente infortunato al polpaccio e con appena 8 presenze in stagione) che diventerà obbligo a fronte della salvezza della Fiorentina e con un pagamento di circa 2 milioni. Da qui anche il sì del difensore, in un primo momento scettico sul cambiar maglia solo in prestito. Così è in uscita che le sorprese potrebbero materializzarsi in giornata. Lo riporta il Corriere Fiorentino.

