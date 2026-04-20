Nazione: “Fiorentina con il 4-1-4-1. Rugani in difesa, torna Dodò. In attacco Solomon-Piccoli-Gud”

Vanoli cambierà qualche interprete rispetto al Crystal Palace

Anche per questo motivo, per garantire freschezza fisica e mentale alla squadra, Vanoli pare intenzionato a cambiare qualche interprete rispetto alla sfida contro il Crystal Palace: di sicuro si rivedrà il modulo di sempre, il 4-1-4-1 che era stato congelato in Conference, mentre in difesa oltre al ritorno di Dodo dovrebbe toccare di nuovo a Rugani in coppia con Ranieri nella linea a quattro completata da uno tra Gosens e Balbo (col tedesco in vantaggio).

In mezzo al campo spazio a Fagioli assieme a Ndour e Mandragora (Brescianini sta bene ma non partirà dal 1') mentre in attacco dovrebbero essere Solomon e Gudmundsson a supportare l'ex della sfida Piccoli. La Fiorentina scenderà in campo con la terza maglia, quella azzurra in omaggio al fiume Arno. Lo scrive La Nazione.