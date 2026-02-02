Corriere dello Sport: “Rugani ha avuto un problema muscolare. Ma può essere pronto per il Torino”

La Fiorentina ha messo la freccia per Daniele Rugani. Il difensore della Juventus è stato scelto dai viola per rinforzare la retroguardia di Paolo Vanoli. Le società hanno trovato l’accordo per il trasferimento del classe 1994 sulla base del prestito oneroso a cinquecentomila euro con diritto di riscatto fissato a due milioni di euro che può diventare obbligo al raggiungimento della salvezza. In quel caso si attiverebbe un contratto fino al 2028. Fabio Paratici ha avuto un ruolo centrale nel buon esito dell’operazione, anche perché nei giorni scorsi le cose sembravano aver preso una piega complicata in quanto il ragazzo non era entusiasta del possibile prestito secco.

Alla fine Rugani ha avuto le garanzie che cercava, e nella giornata di ieri la Fiorentina ha chiuso l’affare con la Juventus. Il difensore era un obiettivo già da diverso tempo, e finalmente è arrivata la fumata bianca. Quanto alla condizione fisica, a fine dicembre Rugani aveva accusato un problema muscolare che l’ha tenuto fuori dai giochi fino a questo momento. In particolare si era trattato di una lesione di medio grado al gemello mediale della gamba destra. Adesso però è in fase di recupero, e potrebbe essere pronto per la prossima gara di campionato col Torino. Lo scrive il Lo scrive il Corriere dello Sport.