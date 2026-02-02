2 Febbraio 2026 · Ultimo aggiornamento: 18:20

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Rugani: “La Fiorentina è un po’ come tornare a casa, darò tutto me stesso per raggiungere la salvezza”

Daniele Rugani alla Fiorentina

News

Redazione

2 Febbraio · 17:41

Aggiornamento: 2 Febbraio 2026 · 17:41

Le prime parole di Daniele Rugani da neo difensore della Fiorentina ai canali ufficiali del club con il focus puntato sulla salvezza

Arrivata l’ufficialità del trasferimento di Daniele Rugani alla Fiorentina, il difensore toscano ha parlato ai canali ufficiali del club del suo arrivo a Firenze:

“E’ un po come tornare a casa e nella mia terra, sono veramente contento perché è aria di casa per me quindi è una bella emozione e sono veramente felice”

Sulla posizione in classifica:
“Arrivo in una situazione difficile e una squadra che si trova in una posizione che forse non merita e dobbiamo uscirne fuori. Io da parte mia cercherò di portare le mie caratteristiche e magari quel pizzico di esperienza ai ragazzi più giovani e ce ne sono di molto validi, io sono a piena disposizione del mister e della squadra per dare il mio contributo per raggiungere un obbiettivo che è troppo importante”.

Sui compagni di squadra:
“Mi sono sentito con qualche ragazzo come Fagioli ed era molto contento e mi aspettava”.

Su De Gea:
“E’ un giocatore fortissimo, di esperienza internazionale che può dare tutto quello che serve dal punto di vista dal punto di vista tecnico e motivazionale ed averlo con noi ti può dare quel qualcosa in più”

Sull’obiettivo personale:
Sono concentrato totalmente sulla parte collettiva più che personale. A livello personale mi auguro di dare una mano e sentirmi importante per questa squadra però quello che conta è l’obbiettivo di squadra e darò tutto me stesso per raggiungere questo obbiettivo”

