Rugani: “La Fiorentina è un po’ come tornare a casa, darò tutto me stesso per raggiungere la salvezza”

Arrivata l’ufficialità del trasferimento di Daniele Rugani alla Fiorentina, il difensore toscano ha parlato ai canali ufficiali del club del suo arrivo a Firenze:

“E’ un po come tornare a casa e nella mia terra, sono veramente contento perché è aria di casa per me quindi è una bella emozione e sono veramente felice”

Sulla posizione in classifica:

“Arrivo in una situazione difficile e una squadra che si trova in una posizione che forse non merita e dobbiamo uscirne fuori. Io da parte mia cercherò di portare le mie caratteristiche e magari quel pizzico di esperienza ai ragazzi più giovani e ce ne sono di molto validi, io sono a piena disposizione del mister e della squadra per dare il mio contributo per raggiungere un obbiettivo che è troppo importante”.

Sui compagni di squadra:

“Mi sono sentito con qualche ragazzo come Fagioli ed era molto contento e mi aspettava”.

Su De Gea:

“E’ un giocatore fortissimo, di esperienza internazionale che può dare tutto quello che serve dal punto di vista dal punto di vista tecnico e motivazionale ed averlo con noi ti può dare quel qualcosa in più”

Sull’obiettivo personale:

“Sono concentrato totalmente sulla parte collettiva più che personale. A livello personale mi auguro di dare una mano e sentirmi importante per questa squadra però quello che conta è l’obbiettivo di squadra e darò tutto me stesso per raggiungere questo obbiettivo”