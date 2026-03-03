Rugani da 4. Nazione: “Esordio da incubo. Dose anche da 3 come gli errori”

Daniele Rugani peggiore in campo ieri, 4 in pagella. Ecco il commento di Nazione: “Esordio da incubo. Neanche il tempo di presentarsi che si perde, scivolando, Kabasele per l’1-0. E’ solo l’inizio di una partita folle che si materializza nella ripresa quando si fa superare in anticipo da Davis: gli passa davanti di fisico e lui, a tu per tu con De Gea, lo abbatte: rigore. Completa l’opera con una lettura del tutto incomprensibile sul gol di Buksa che chiude la partita da incubo. Forse anche da ‘3’, come gli errori”.