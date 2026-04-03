Corriere Fiorentino: “Pongracic torna solo oggi. Rugani e Comuzzo si candidano per un posto dal 1’”

Non è questo però l’unico dubbio. Pongracic (impegnato con la Croazia e al momento unico viola qualificato al Mondiale) per esempio tornerà soltanto oggi dagli Usa e per questo sia Rugani che Comuzzo si candidano per un posto accanto a Ranieri. E poi la fascia destra (senza dimenticare i problemi muscolari di Mandragora, anche ieri costretto a lavorare a parte), con la difficile sostituzione di Dodò, alle prese con il piccolo infortunio muscolare patito in allenamento.

Di certo quello col Verona sarà l’ennesimo crocevia decisivo con la necessità assoluta di trovare tre punti buoni per avvicinarsi ancora alla salvezza e per cancellare gli ultimi, pesantissimi, precedenti. Due sconfitte (1-0 lo scorso anno, 1-2 al Franchi all’andata) arrivate a tempo scaduto e da cancellare una volta per tutte. Lo scrive il Corriere Fiorentino.