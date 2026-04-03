6 Aprile 2026 · Ultimo aggiornamento: 23:32

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Corriere Fiorentino: “Pongracic torna solo oggi. Rugani e Comuzzo si candidano per un posto dal 1’”

Firenze, Stadio Franchi, 07.02.2026, Fiorentina-Torino, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Rassegna Stampa

Corriere Fiorentino: “Pongracic torna solo oggi. Rugani e Comuzzo si candidano per un posto dal 1’”

Redazione

3 Aprile · 08:49

Aggiornamento: 3 Aprile 2026 · 08:49

TAG:

ComuzzoPongračićRugani

Condividi:

di

Quello col Verona sarà l’ennesimo crocevia decisivo

Non è questo però l’unico dubbio. Pongracic (impegnato con la Croazia e al momento unico viola qualificato al Mondiale) per esempio tornerà soltanto oggi dagli Usa e per questo sia Rugani che Comuzzo si candidano per un posto accanto a Ranieri. E poi la fascia destra (senza dimenticare i problemi muscolari di Mandragora, anche ieri costretto a lavorare a parte), con la difficile sostituzione di Dodò, alle prese con il piccolo infortunio muscolare patito in allenamento. 

Di certo quello col Verona sarà l’ennesimo crocevia decisivo con la necessità assoluta di trovare tre punti buoni per avvicinarsi ancora alla salvezza e per cancellare gli ultimi, pesantissimi, precedenti. Due sconfitte (1-0 lo scorso anno, 1-2 al Franchi all’andata) arrivate a tempo scaduto e da cancellare una volta per tutte. Lo scrive il Corriere Fiorentino. 

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2026 | Designed and developed by Kobold Studio