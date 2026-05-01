Corriere dello Sport: "Rugani-Fiorentina a fine stagione più probabile l'addio che non il contrario"

Mancano un paio di presenze a Rugani per il riscatto

Daniele Rugani è sotto esame. Il suo futuro a Firenze è ancora tutto da scrivere. La Fiorentina lo ha prelevato dalla Juventus a gennaio in prestito con diritto di riscatto a 2 milioni di euro, che diventerebbe obbligatorio al raggiungimento delle 5 presenze in maglia viola (tutte da almeno 45 minuti). Per adesso è a quota 3, quindi gliene mancano un paio.

Proprio l’impiego che gli garantirà Vanoli suggerirà le intenzioni del club. Che per la verità non sembra così convinto di volerlo trattenere, essendo stato persuaso relativamente dalle sue prestazioni fin qui. Non è ancora stata presa una decisione definitiva, ma secondo quanto filtra dal Viola Park è più probabile che si vada verso l’addio a fine campionato che non il contrario. Da parte sua il classe 1994 sarebbe più che felice di poter continuare il suo percorso alla Fiorentina, ma per provare a meritarselo dovrà dare il tutto per tutto in questo finale d'annata sperando di essere assecondato dall'allenatore. Lo riporta il Corriere dello Sport.