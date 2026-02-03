3 Febbraio 2026 · Ultimo aggiornamento: 20:02

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Rugani dovrebbe essere già a disposizione per Fiorentina-Torino. L’infortunio al polpaccio alle spalle

3 Febbraio · 19:02

Aggiornamento: 3 Febbraio 2026 · 19:04

FiorentinaJuventusRugani

Rugani ha messo l'infortunio alle spalle, il nuovo acquisto della Fiorentina è a disposizione di Vanoli. Resta da capire la condizione

L’ultima partita giocata da Rugani è il 20 dicembre in Juventus-Roma, poi un infortunio al polpaccio che lo ha portato fuori dal campo. Ora il trasferimento alla Fiorentina, con la formula del prestito con obbligo di riscatto fissato a 2 milioni in caso di salvezza. L’ultima partita da titolare con la maglia bianconera è stata l’8 Novembre contro il Torino, l’ultima apparizione invece il 20 dicembre contro la Roma, in quel caso il difensore è stato in campo 30 minuti. In totale 7 presenze per un totale di 346 minuti. E adesso come sta Rugani? L’infortunio è alle spalle, il recupero è ormai completato e dunque dovrebbe già essere a disposizione contro il Torino nella gara di sabato allo stadio Franchi anche se la sua condizione sarà da valutare per un impiego dal primo minuto.

Foto ACF Fiorentina

