Corriere dello Sport: “Gudmundsson e Rugani hanno messo nel mirino l’Udinese”

Doppio binario per la Fiorentina. Da una parte l’impegno contro lo Jagiellonia alle porte e l’obiettivo (non impervio) di difendere il 3-0 dell’andata; dall’altra la necessità di gestire energie e acciaccati in vista della trasferta di lunedì a Udine. Dove non ci sarà Dodo, squalificato, che per questo si candida a una maglia da titolare domani sera in coppa. Per il resto gestione del minutaggio appunto, con Ranieri, titolare nelle ultime tre gare, che dovrebbe rifiatare e la possibilità di vedere anche Kouadio dal 1′. Si prospetta un giovedì a sedere anche per gli altri perni di Vanoli, Fagioli e Kean, anche se sarà comunque un turnover ragionato, a maggior ragione per i tre giorni pieni di riposo (senza viaggi pesanti) tra la Conference e la sfida con l’Udinese.

L’attenzione sarà poi su due calciatori da recuperare per lunedì, Gudmundsson e Rugani. Il primo ha svolto un provino lunedì nelle ore precedenti a Fiorentina-Pisa per poi alzare bandiera bianca, ma in Friuli dovrebbe essere a piena disposizione; per il difensore ex Juventus – che non è in lista Uefa – oggi prevista una partitella assieme alla Primavera organizzata per fargli mettere minuti nelle gambe, in attesa dell’esordio che potrebbe avvenire proprio a Udine. Intanto, per la serata europea, complice l’orario (18.45), l’avversario e la qualificazione tutt’altro che combattuta, si prospetta il solito Franchi da Conference: freddo e vuoto, con poco meno di 9mila biglietti venduti finora nonostante varie promozioni lanciate dalla società (biglietti per gli studenti di scuole elementari e medie, 7 euro a biglietto per ragazzi, stesso prezzo per gli accompagnatori). Lo scrive il Corriere dello Sport.