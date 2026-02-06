Corriere dello Sport: “Pessimismo su Rugani. Probabile forfait domani, forse Vanoli lo porterà in panchina”

C’è del velato pessimismo sul fronte Daniele Rugani. Aumentano le possibilità che il difensore classe 1994 debba disertare la sfida di domani sera contro il Torino. Per adesso il ragazzo sta proseguendo il suo percorso specifico al centro sportivo, cercando di smaltire in tempi brevi l’infortunio che lo costringe ai box praticamente da un mese e mezzo. Magari l’allenatore lo porterà in panchina per fargli respirare l’atmosfera dell’Artemio Franchi, ma dopo la seduta personalizzata di ieri le sensazioni sono piuttosto negative.

Nella giornata di oggi Paolo Vanoli cercherà di capire se esistano i margini per portarlo allo stadio. Il provino al Viola Park sarà decisivo per stabilire la presenza o meno di Rugani contro i granata. Lo staff tecnico farà il possibile per metterlo nelle condizioni di tornare a disposizione già domani, ma non sarà facile. E soprattutto nessuno vuole forzare la mano rischiando di peggiorare la situazione e di allungare inutilmente i tempi di recupero. Priorità alla prudenza, per quanto quest’oggi un tentativo verrà fatto senz’altro.

Ricordiamo che Rugani è alle prese con un infortunio muscolare che lo tormenta dallo scorso 20 dicembre. Durante la gara contro la Roma, con la maglia della Juventus, il giocatore era stato costretto a uscire dal campo in anticipo per via di un dolore al polpaccio che, dopo i controlli del caso, si è rivelato essere una «lesione di medio grado al gemello mediale della gamba destra». Dopodiché un calvario molto lungo che gli ha precluso 9 incontri tra campionato e coppa. Un’odissea che potrebbe essere arrivata al capolinea, ma servirà ancora un po’ di tempo.

Si lui ha parlato Fabio Paratici nella conferenza stampa al Viola Park. Anche perché ricordiamo che Rugani ha trascorso dieci anni alla Juventus, durante i quali ha condiviso tante avventure con l’attuale direttore sportivo viola. «È un ragazzo serio, con esperienza, secondo me sottovalutato», le dichiarazioni del dirigente. Che poi si è concesso una battuta: «Non ha tatuaggi, né orecchini, non dice le parolacce… Forse questo nel calcio di oggi lo penalizza (sorride, ndr). Ma tutti conoscevamo il suo valore a Torino. Può togliersi grandi soddisfazioni».

L’obiettivo di Rugani è chiaramente quello di rientrare in campo il prima possibile per aiutare la retroguardia viola ad alzare il proprio livello. Anche perché quest’anno le cose hanno preso una piega davvero preoccupante: la Fiorentina con 36 gol è la quarta peggior difesa del campionato. Peggio hanno fatto solo Hellas Verona (41), Torino (40) e Pisa (40). Rugani conta di trasmettere una bella dose di fiducia ai suoi nuovi compagni di squadra, portando con sé il ricco bagaglio di esperienza maturato in tanti anni di Juventus. Ci sarà solo da capire quando tornerà definitivamente in gruppo. Lo scrive il Corriere dello Sport.