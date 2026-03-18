Lo Monaco: “La Fiorentina va rinforzata in punti cardini. A Comuzzo gli manca l’ABC per difendere”

Il direttore sportivo Pietro Lo Monaco, è intervenuto a Radio Firenze Viola, per tornare a parlare della vittoria ottenuta dalla Fiorentina contro la Cremonese: “Questa squadra ha limiti di carattere e il carattere non si può andare a comprare, mentre per quelli tecnici ha un valore medio-alto. Se non hai la capacità di metterci l’anima e di ragionare come squadra certi obiettivi non li raggiungi. La Fiorentina dopo quest’anno disgraziato, presumo voglia tornare a combattere per i primi 6/7 posti. Questo è ciò che compete a una piazza importante come quella di Firenze. Ovviamente sono discorsi che andranno fatti a salvezza chiusa, ancora c’è da lottare. Per il futuro, la Fiorentina va rinforzata in punti cardini, come in difesa, perché li ha problemi. Per Comuzzo si parlava di grandi cifre, ora si impegna ma gli manca l’ABC per difendere. Non sa difendere. Per farlo bisogna avere dentro di sé degli accorgimenti tattici. Sull’ultimo gol preso dalla Fiorentina, Comuzzo va a seguire il compagno che già stava contrastando l’attaccante avversario di testa. Invece di mettersi in copertura. Anche Pongracic è peggio di andar di notte. La Fiorentina ha bisogno di uno ma anche due difensori di livello.

Rugani è stato scelto perché il tempo stava finendo. E’ stato preso per darlo alla piazza, per dire che era stato preso Rugani. Ovunque è andato non è mai stato titolarissimo. E’ un giocatore che non ha mai giocato con continuità. Non si può far passare come rinforzo un giocatore che è dello stesso livello di quelli che già si trovano alla Fiorentina”.