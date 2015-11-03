Notizie Pietro Lo Monaco Fiorentina

Lo Monaco: "La Fiorentina va rinforzata in punti cardini. A Comuzzo gli manca l'ABC per difendere"
18 marzo 2026 19:47
Lo Monaco critico: "Comuzzo non sa difendere, alla Fiorentina serve un difensore come il pane"
29 gennaio 2026 21:46
Lo Monaco: "Fiorentina squadra senz'anima, i giocatori devono scendere in campo con personalità"
08 dicembre 2025 22:24
Lo Monaco: "Gudmundsson, Fazzini e Parisi possono essere gli esterni della Fiorentina. Serve mentalità"
06 dicembre 2025 11:33
Lo Monaco: "Pioli incarna la paura della situazione. Vanoli come sostituto? Non ha esperienza"
31 ottobre 2025 16:14
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