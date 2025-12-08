8 Dicembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 22:24

Lo Monaco: “Fiorentina squadra senz’anima, i giocatori devono scendere in campo con personalità”

Redazione

8 Dicembre · 22:24

Aggiornamento: 8 Dicembre 2025 · 22:24

Il punto di vista del dirigente Pietro Lo Monaco alla luce dell'ennesima sconfitta della Fiorentina battuta sul campo del Sassuolo

Intervistato all’interno de Il Pentasport di Radio Bruno, Pietro Lo Monaco ha detto la sua sulla drammatica situazione della Fiorentina.

Eco le parole del dirigente italiano:

“I giocatori della Fiorentina sanno benissimo della situazione che stanno vivendo, certo che se ne rendono conto, non sono mica bambini. Il problema ha a che fare con la loro struttura mentale: è una squadra che non ha anima, ognuno di loro non riesce a mettere in campo la personalità giusta per esprimere il proprio potenziale. Anche quella gestualità dopo ogni partita, andare sotto la curva con uno spirito che denota assolutamente chi sono veramente questi giocatori, e sono loro che devono tirar fuori la Fiorentina da questa situazione, loro e nessun altro”. 

