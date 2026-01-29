29 Gennaio 2026 · Ultimo aggiornamento: 23:03

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Lo Monaco critico: “Comuzzo non sa difendere, alla Fiorentina serve un difensore come il pane”

Radio

Lo Monaco critico: “Comuzzo non sa difendere, alla Fiorentina serve un difensore come il pane”

Redazione

29 Gennaio · 21:46

Aggiornamento: 29 Gennaio 2026 · 21:46

TAG:

#FiorentinaComuzzoPietro Lo Monaco

Condividi:

di

Le parole dure di Pietro Lo Monaco sulle difficoltà difensive della Fiorentina e in particolare del difensore Pietro Comuzzo

Mai banale il pensiero di Pietro Lo Monaco, esperto dirigente che ha parlato durante “Il Pentasport” di Radio Bruno del momento delicato della Fiorentina:

“Fin quando non si riesce a capire che questa stagione, se ti salvi, lo fai solo nelle ultime battute del campionato. I viola devono imparare a lottare domenica dopo domenica come se fosse l’ultima, tutto il resto non conta, perché questa squadra è costruita con delle lacune importanti”. 

Sul mercato:
“A gennaio le rivoluzioni non si possono fare, compri gli scarti. Alla fine riesci a prendere giocatori discreti, come Brescinini e Fabbian. Nutro molte più perplessità invece su Harrison e Solomon…”. 

Sulla difesa:
“Comuzzo non sa difendere, non ha la minima idea dei principi basilari della difesa. I viola necessitano un difensore come il pane”.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2026 | Designed and developed by Kobold Studio