Lo Monaco critico: “Comuzzo non sa difendere, alla Fiorentina serve un difensore come il pane”

Mai banale il pensiero di Pietro Lo Monaco, esperto dirigente che ha parlato durante “Il Pentasport” di Radio Bruno del momento delicato della Fiorentina:

“Fin quando non si riesce a capire che questa stagione, se ti salvi, lo fai solo nelle ultime battute del campionato. I viola devono imparare a lottare domenica dopo domenica come se fosse l’ultima, tutto il resto non conta, perché questa squadra è costruita con delle lacune importanti”.

Sul mercato:

“A gennaio le rivoluzioni non si possono fare, compri gli scarti. Alla fine riesci a prendere giocatori discreti, come Brescinini e Fabbian. Nutro molte più perplessità invece su Harrison e Solomon…”.

Sulla difesa:

“Comuzzo non sa difendere, non ha la minima idea dei principi basilari della difesa. I viola necessitano un difensore come il pane”.