Lo Monaco: “Gudmundsson, Fazzini e Parisi possono essere gli esterni della Fiorentina. Serve mentalità”

Il dirigente sportivo Pietro Lo Monaco ha parlato ai microfoni di Radio Firenze Viola. Ecco le sue parole: “La Fiorentina ha le soluzioni per giocare con gli esterni: Gudmundsson e Fazzini larghi quando gioca in casa, Parisi eventualmente per le trasferte. La squadra non si salverà con la guerra, ma col bel gioco.”

Su Vanoli: “Serve costruire la mentalità che porti la squadra fuori dalle sabbie mobili, questa si costruisce piano piano, partita dopo partita. Siamo a metà campionato, c’è tempo per lavorare”