6 Dicembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 12:11

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Lo Monaco: “Gudmundsson, Fazzini e Parisi possono essere gli esterni della Fiorentina. Serve mentalità”

Radio

Lo Monaco: “Gudmundsson, Fazzini e Parisi possono essere gli esterni della Fiorentina. Serve mentalità”

Redazione

6 Dicembre · 11:33

Aggiornamento: 6 Dicembre 2025 · 11:33

TAG:

FiorentinaPietro Lo MonacoRadio Firenze viola

Condividi:

di

Il dirigente Pietro Lo Monaco ha parlato a Radio Firenze Viola della situazione tattica e mentale in cui si trova attualmente la Fiorentina.

Il dirigente sportivo Pietro Lo Monaco ha parlato ai microfoni di Radio Firenze Viola. Ecco le sue parole: “La Fiorentina ha le soluzioni per giocare con gli esterni: Gudmundsson e Fazzini larghi quando gioca in casa, Parisi eventualmente per le trasferte. La squadra non si salverà con la guerra, ma col bel gioco.”

Su Vanoli: “Serve costruire la mentalità che porti la squadra fuori dalle sabbie mobili, questa si costruisce piano piano, partita dopo partita. Siamo a metà campionato, c’è tempo per lavorare”

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2025 | Designed and developed by Kobold Studio