Kean, Solomon, Brescianini, Fortini e Parisi assenti alla rifinitura. Ci sono Dodó e Mandragora

In questi minuti la Fiorentina sta svolgendo la sua rifinitura al Rocco B. Commisso Viola Park di Bagno a Ripoli verso la parita di domani con il Crystal Palace di Conference League. Hanno saltato la rifinitura Manor Solomon Fabiano Parisi e Niccolò Fortini che dovrebbero saltare la partita di domani. Assente anche Kean che deve convivere con il problema alla tibia che si porta dietro da tempo e sta facendo lavoro personalizzato. Hanno recuperato invece sia Dodò che Mandragora che partiranno con il resto della squadra per Londra nella giornata di oggi. Saranno assenti inoltre Rugani e Brescianini che non fanno parte della lista UEFA, con quest’ultimo che ha saltato la rifinitura di oggi