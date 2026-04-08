8 Aprile 2026 · Ultimo aggiornamento: 12:32

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Kean, Solomon, Brescianini, Fortini e Parisi assenti alla rifinitura. Ci sono Dodó e Mandragora

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Kean, Solomon, Brescianini, Fortini e Parisi assenti alla rifinitura. Ci sono Dodó e Mandragora

Redazione

8 Aprile · 11:35

Aggiornamento: 8 Aprile 2026 · 11:41

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In questi minuti la Fiorentina sta svolgendo la sua rifinitura al Rocco B. Commisso Viola Park di Bagno a Ripoli verso la parita di domani con il Crystal Palace di Conference League. Hanno saltato la rifinitura Manor Solomon Fabiano Parisi e Niccolò Fortini che dovrebbero saltare la partita di domani. Assente anche Kean che deve convivere con il problema alla tibia che si porta dietro da tempo e sta facendo lavoro personalizzato. Hanno recuperato invece sia Dodò che Mandragora che partiranno con il resto della squadra per Londra nella giornata di oggi. Saranno assenti inoltre Rugani e Brescianini che non fanno parte della lista UEFA, con quest’ultimo che ha saltato la rifinitura di oggi

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