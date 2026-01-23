Parisi ko. Nazione: “Dubbi sulla fascia da destra, ma Solomon sembra in vantaggio su Harrison e Fortini”

Intanto Vanoli lavora sugli altri dubbi di formazione: sulla fascia destra, complice il forfait di Parisi, è corsa a tre tra Solomon (al momento il favorito), Harrison – che ha colpito per la sua buona forma fisica – e Fortini. Lo scrive La Nazione.
23 Gennaio · 09:36
Aggiornamento: 23 Gennaio 2026 · 09:54
TAG:FiorentinaSolomon
