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Verso Fiorentina-Inter: Solomon si allena a parte, il giocatore dovrebbe rientrare dopo la sosta

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Verso Fiorentina-Inter: Solomon si allena a parte, il giocatore dovrebbe rientrare dopo la sosta

Redazione

20 Marzo · 19:38

Aggiornamento: 20 Marzo 2026 · 19:38

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Verso Fiorentina-Inter. Non arrivano novità entusiasmanti dall'infermeria viola: Solomon si allena ancora a parte

La Fiorentina si è allenata in mattinata, tra scarico dei titolari di ieri sera e campo, in vista dell’importante sfida con l’Inter durante la quale i viola, nonostante le energie spese anche dai big in questa gara di Conference, dovranno dare continuità ai segnali confortanti visti in questa importantissima settimana tra campionato ed Europa.
Assenza pesante anche per la Fiorentina, quella, ormai da qualche gara, di Manor Solomon. Il giocatore nonostante abbia provato ad esserci non è tornato ancora in gruppo ed anche oggi si è allenato a parte per tornare dopo la sosta. Lo scrive TMW.

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