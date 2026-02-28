28 Febbraio 2026 · Ultimo aggiornamento: 10:21

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Repubblica svela: “Infortunio Solomon? Il timore è che possa restare fuori qualche settimana”

Firenze, Stadio Franchi, 24.01.2026, Fiorentina-Cagliari, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Rassegna Stampa

Repubblica svela: “Infortunio Solomon? Il timore è che possa restare fuori qualche settimana”

Redazione

28 Febbraio · 09:46

Aggiornamento: 28 Febbraio 2026 · 09:46

TAG:

FiorentinaSolomon

Condividi:

di

L'infortunio dell'israeliano sarebbe una tegola non da poco

Spifferi dal Viola Park raccontano di una certa preoccupazione soprattutto per le condizioni di Manor Solomon: il timore è che possa restare fuori per qualche settimana. Sarebbe una tegola non da poco per il club viola che nei prossimi 23 giorni dovrà affrontare una serie di match cruciali per la lotta salvezza (Udinese, Parma, Cremonese, Inter) e il doppio confronto contro il Rakow negli ottavi di Conference League. La società incrocia le dita: Solomon ha mostrato fin dal suo arrivo un ottimo stato di forma, anche se il rientro di Gudmundsson restituisce un pizzico di serenità in quella zona del campo. Lo scrive Repubblica.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2026 | Designed and developed by Kobold Studio