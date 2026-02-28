Repubblica svela: “Infortunio Solomon? Il timore è che possa restare fuori qualche settimana”

Spifferi dal Viola Park raccontano di una certa preoccupazione soprattutto per le condizioni di Manor Solomon: il timore è che possa restare fuori per qualche settimana. Sarebbe una tegola non da poco per il club viola che nei prossimi 23 giorni dovrà affrontare una serie di match cruciali per la lotta salvezza (Udinese, Parma, Cremonese, Inter) e il doppio confronto contro il Rakow negli ottavi di Conference League. La società incrocia le dita: Solomon ha mostrato fin dal suo arrivo un ottimo stato di forma, anche se il rientro di Gudmundsson restituisce un pizzico di serenità in quella zona del campo. Lo scrive Repubblica.