Gazzetta: “Solomon via? No, Paratici proverà a rinegoziare la cifra del riscatto con il Tottenham”
L'infortunio di Parisi potrebbe aver cambiato i piani di Paratici
A cura di Redazione Labaroviola
22 maggio 2026 08:42
L'infortunio di Fabiano Parisi potrebbe aver cambiato i piani di Fabio Paratici per l'attacco. Infatti, con l'ex Empoli che starà fuori fino a novembre, servirà trovare un suo sostituto.
Per questo motivo qualche ci sono chance in più per Manor Solomon di restare, pure lui arrivato in affitto a gennaio senza obbligo di riscatto: visti gli ottimi rapporti con il Tottenham il diesse Fabio Paratici proverà a rinegoziare la cifra con il club inglese e con un cospicuo sconto l'ala israeliana potrebbe pure rimanere. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.