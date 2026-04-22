Gazzetta: “Riscatto Solomon? Il principale punto interrogativo è la tenuta fisica. Ultime giornate decisive”

Il suo riscatto è fissato intorno ai 10 milioni

Arrivato in prestito dal Tottenham Hotspur, Manor Solomon aveva iniziato con segnali incoraggianti, prima di essere rallentato da un infortunio muscolare che ne ha compromesso la continuità. Nonostante le difficoltà, Solomon ha comunque messo in mostra buone qualità offensive, trovando anche due gol in campionato. Il principale punto interrogativo resta però la tenuta fisica, fattore determinante nelle valutazioni per il futuro. riscatto è fissato intorno ai 10 milioni: una cifra significativa, ma non semplice da rimpiazzare sul mercato per un giocatore che conosce già il campionato italiano. Le ultime giornate saranno decisive. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.