Gazzetta: “La Fiorentina vuole Solomon a titolo definitivo ma se retrocederà da capire la volontà del giocatore”

Sponsorizzato fortemente da Fabio Paratici, che lo aveva avuto al Tottenham, il futuro di Solomon è strettamente legato alla permanenza in Serie A della Fiorentina. Arrivato in prestito con diritto di riscatto, il club ci ha messo poco a convincersi che vale la pena trattenerlo a Firenze per un investimento comunque contenuto (sui 10 milioni di euro).

L’idea della Viola è acquistarlo a titolo definitivo in estate, ma molto dipenderà da come finirà la stagione: in caso di retrocessione potrebbe essere lui a non voler restare e in ogni caso la dirigenza sarà costretta a fare scelte e sacrifici. Solomon a Firenze sta bene ma prima c’è in ballo la salvezza. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.