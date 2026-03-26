26 Marzo 2026 · Ultimo aggiornamento: 10:37

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Gazzetta: “La Fiorentina vuole Solomon a titolo definitivo ma se retrocederà da capire la volontà del giocatore”

Firenze, Stadio Franchi, 24.01.2026, Fiorentina-Cagliari, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Rassegna Stampa

Gazzetta: “La Fiorentina vuole Solomon a titolo definitivo ma se retrocederà da capire la volontà del giocatore”

Redazione

26 Marzo · 10:01

Aggiornamento: 26 Marzo 2026 · 10:01

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Serviranno 10 milioni per l'israeliano

Sponsorizzato fortemente da Fabio Paratici, che lo aveva avuto al Tottenham, il futuro di Solomon è strettamente legato alla permanenza in Serie A della Fiorentina. Arrivato in prestito con diritto di riscatto, il club ci ha messo poco a convincersi che vale la pena trattenerlo a Firenze per un investimento comunque contenuto (sui 10 milioni di euro).

L’idea della Viola è acquistarlo a titolo definitivo in estate, ma molto dipenderà da come finirà la stagione: in caso di retrocessione potrebbe essere lui a non voler restare e in ogni caso la dirigenza sarà costretta a fare scelte e sacrifici. Solomon a Firenze sta bene ma prima c’è in ballo la salvezza. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

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