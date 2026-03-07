7 Marzo 2026 · Ultimo aggiornamento: 10:20

Solomon out. Nazione: “Proverà ad esserci con l’Inter, più facile però con il Verona”

7 Marzo · 09:48

L’infortunio di Manor Solomon ancora Paolo Vanoli non lo ha digerito. Avesse potuto scegliere un calciatore soltanto al quale evitare guai fisici sarebbe stato di certo l’esterno israeliano. Uno dei più in palla – se non il più brillante – in questo scorcio di stagione. Anche perché l’infortunio rimediato in Conference League poteva essere tranquillamente evitato con una gestione meno disastrosa della sfida di ritorno contro lo Jagiellonia. Tant’è, Solomon resterà fuori ancora per qualche settimana. Nota la speranza di provare a esserci il 22 marzo con l’Inter, molto più concreta la possibilità che lo si riveda dopo la sosta alla vigilia di Pasqua a Verona. Lo scrive La Nazione.

