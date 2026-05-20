Nazione: “Solomon potrebbe restare, 10 milioni per un esterno di livello europeo non sono tanti”

Il crack al ginocchio di Parisi può modificare i piani della Fiorentina

Ma le valutazioni potranno riguardare anche l'attacco. Se su Solomon c'erano dei dubbi sul riscatto (10 milioni da dare al Tottenham), l'infortunio di Parisi potrebbe in qualche modo dissiparli. Là davanti tutto dipenderà dalle richieste dell'allenatore. Ma un paio di esterni di ruolo serviranno a prescindere per non commettere l'errore di questa stagione, quando in estate sono stati tutti tagliati salvo poi accorgersi a metà stagione che sarebbero serviti come il pane. E Solomon (fragilità fisiche a parte) si è dimostrato utile. Inoltre, valutazione a margine, per un esterno di buon livello europeo 10 milioni non basterebbero. Il crack al ginocchio di Parisi può insomma modificare i piani estivi. Vedremo in quali termini, ma l'impressione è che il destino di qualcuno possa cambiare. Lo scrive La Nazione.