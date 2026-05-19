Solomon sotto esame. Corriere dello Sport: "Proverà a convincere Paratici di meritare il riscatto"

Maggio mese decisivo per il futuro di Solomon. In caso di mancato riscatto, tornerà al Tottenham

Maggio sarà il mese della verità per Manor Solmon. L'israeliano farà il possibile per persuadere la dirigenza viola, che a dire il vero in un primo momento era stata colpita dalle sue prestazioni. Tanto che nel mese di febbraio sembrava convinta di volerlo riscattare. Poi è cambiato qualcosa. Durante la gara di Conference League contro lo Jagiellonia, 26 febbraio, il giocatore si è infortunato alla coscia: da quel giorno ha saltato addirittura otto partite, tra Serie A e coppa, tornando in campo il 13 aprile per la sfida contro la Lazio. Quasi due mesi di stop.



Il club viola lo aveva acquistato dal Tottenham in prestito con eventuale diritto di riscatto fissato a 7 milioni di euro. La priorità della squadra mercato era quella di ripopolare la rosa di esterni dopo la pulizia fatta in estate. Di qui il colpo Solomon, ceduto dal Villarreal a cui era in prestito dal Tottenham. Il suo curriculum segnalava già un discreto numero di infortuni, a causa dei quali non si era mai consacrato. Così la Fiorentina ha scommesso su di lui. Ma il percorso a Firenze si è rivelato in linea con la sua carriera: tanto talento, troppi acciacchi.



Non è tutto perduto, anche se non sarà facile cambiare l’inerzia. Solomon proverà a meritare il riscatto, dimostrandosi integro e determinato. L’esterno d’attacco è sotto esame, la Fiorentina sta valutando il da farsi in questi ultimi scorci di campionato. Una corsa contro il tempo per il ventiseienne, che il Tottenham considera un esubero e che quindi dovrebbe cercare una nuova sistemazione in caso di ritorno in Premier League. Ma non è questo il momento di pensarci: un'altra buona prova potrebbe favorire la sua conferma. Solomon è pronto a giocarsi le sue carte. Lo riporta il Corriere dello Sport.